Real Madrid vs. Kashima Antlers EN VIVO ONLINE | EN DIRECTO sigue el Real Madrid vs. Kashima Antlers por los cuartos de final del Mundial de Clubes 2018 en el Zayed Sports City Stadium de Abu Dhabi este miércoles desde las 20:30 horas (hora local, 11:30 am. hora peruana) y por transmisión de Fox Sports. Para ver fútbol en vivo como este encuentro, tienes distintas alternativas por servicio de streaming y canales de TV que te presentaremos a continuación.



El Real Madrid inicia el camino hacia su tercera corona mundial consecutiva, siendo el único equipo que reeditó titulo en el Mundial de Clubes, sintiendo la obligación de cerrar con un triunfo el 2018 y recordando el sufrimiento del pasado ante su primer rival, el Kashima japonés. Sigue el minuto a minuto, estadísticas, incidencias, goles, entrevistas y resultados del cotejo que definirá a los finalistas del Mundial de Clubes.

El dominio madridista en la Liga de Campeones le abrió la puerta a extenderlo en el Mundial de Clubes. Hace un año se convertía en el primer club en firmar dos conquistas consecutivas y en la presente edición su objetivo es ensanchar un registro prácticamente inalcanzable al resto.

Será la primera opción de conquistar un título para el argentino Santiago Solari, solución de urgencia del presidente Florentino Pérez cuando las cosas no funcionaron con Julen Lopetegui. Superado el mes y medio en el cargo, llega el momento de sentir la exigencia de un club como el Real Madrid. Nueve triunfos en once partidos le respaldan, pese a que las dos derrotas hayan sido batacazos sonoros ante Eibar y CSKA, y necesita mejorar su juego o al menos definir un estilo que vuelva a ilusionar al madridismo.

Para el estreno en la competición Solari llega con varias dudas importantes por despejar. La primera el estado de Gareth Bale, que tuvo un papel decisivo en los últimos éxitos madridistas en la competición y desea ejercer de líder en un momento señalado. Arrastra molestias en su tobillo derecho y tras descansar ante el Rayo, decidirá si fuerza o se reserva para una hipotética final. Más opciones tiene Karim Benzema, que ha dado un paso al frente en el aspecto goleador. Sus molestias en el tobillo izquierdo han remitido y será el 9 titular.

La portería parece cerrada a reconocimientos personales. Keylor Navas ha visto reducido su papel a la Copa del Rey y todo apunta a que será Thibaut Courtois el elegido en una nueva competición. La defensa será la de gala, con Marcelo obligado a mejorar su rendimiento en el aspecto físico. El mando lo seguirá llevando Marcos Llorente a la espera de la reaparición de Casemiro, que ya podría tener minutos recuperado de su lesión. Y en función del estado de Bale, Solari tomará una decisión en la banda izquierda donde también tiene tocado muscularmente a Marco Asensio.

Dos años después se reencuentran Real Madrid y Kashima Antlers, con el recuerdo de un partido repleto de sufrimiento que tuvo que solventar el conjunto español en la prórroga gracias a un triplete de Cristiano Ronaldo, el gran referente que tanto añora en el presente. En Yokohama, en la edición del Mundial de Clubes 2016, un doblete de Shibasaki remontó la final y puso al borde del sonrojo al equipo que dirigía Zinedine Zidane, hasta que en el tiempo extra sentenció el astro portugués.

El objetivo del Kashima, ahora en semifinales, es el mismo. Lleva sus partidos a un desgaste continuo físico y es consciente de que el Real Madrid esta temporada ha sufrido en este apartado y aún le queda por mejorar desde que Pintus ha tomado el mando. Su equipo además está mejorado.

Con la mano de Zico en los despachos y el sabor brasileño que aportan jugadores en el campo. Su goleador es Serginho y en el extremo izquierdo brilla Leandro, que ha llegado al Mundial de Clubes nada más recuperarse de una larga lesión y con poco ritmo de competición. Provocó que en el duelo previo ante el Chivas Guadalajara fuese sustituido al descanso para dar paso a la gran revelación, Hiroaki Abe, un joven de 19 años que firmó el tanto final del triunfo (3-1) que le dio acceso a semifinales.

Su técnico, Go Oiwa, va sin complejos a por el campeón de Europa y meterá un ritmo alto al partido que le hace dudar entre la frescura de Abe y el momento de Leandro. Cuenta con las bajas por lesión de su medio centro, el internacional japonés Kento Misao, y de su delantero centro Yuma Suzuki. Y llega tocado Atsuto Uchida, que si no puede jugar dejaría su sitio en el lateral a Daigo Nishi.

Real Madrid vs. Kashima Antlers: Alineaciones probables



Real Madrid : Courtois, Carvajal, Varane, Sergio Ramos, Marcelo, Marcos Llorente, Kroos, Modric, Lucas Vázquez, Bale y Benzema.



Kashima Antlers: Sun-Tae Kwon, Uchida o Nishi, Seung-Hyeon Jung, Gen Shoji, Shuto Yamamoto, Yasushi Endo, Ryota Nagaki, Leo Silva, Leandro, Serginho y Shoma Doi.



Árbitro: Wilton Pereira Sampaio (Brasil).



Estadio: Zayed Sports City Stadium.



Con información de EFE