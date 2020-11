La Juventus venció de local 2-1 al Real Madrid por la ida de la semifinal de Champions League. Los goles fueron de Álvaro Morata y Carlos Tevez, mientras que el descuento ‘merengue’ fue de Crisitano Ronaldo.

[Real Madrid vs. Juventus en vivo: sigue el minuto a minuto del partido por la Champions League]

El primer tanto lo marcó la Juventus por intermedio del español Álvaro Morata a los 8 minutos tras recoger un rebote de Iker Casillas. Morata fue formado en el Real Madrid.

El empate 'merengue' lo marcó el portugués Cristiano Ronaldo a los 27 minutos luego de un centro en el corazón del área del colombiano James Rodríguez.

La Juventus se puso otra vez adelante con un tanto de penal del argentino Carlos Tevez a los 57 minutos, tras ser derribado por el español Dani Carvajal en el área del Real Madrid.

La 'Vieja señora' va con ventaja a la vuelta que será el miércoles 13 de mayo en el estadio Santiago Bernabéu, donde La Juventus y el Real Madrid buscarán el pase a la gran final, la cual se jugará el 6 de junio en el estadio Olímpico de Berlín. Please enable Javascript to watch this video

[NOTA ORIGINAL]

Perú21 te invita a seguir el minuto a minuto del Real Madrid vs. Juventus por la ida de semifinales de la Champions League.

ANÁLISIS DEL PRIMER TIEMPO (Por Francisco Cairo)El Madrid no juega bien, pero hace su negocio en Turín. Álvaro Morata abrió la cuenta para la Juventus, que dispuso de un par de situaciones más para marcar. Sin embargo, el empate de Cristiano Ronaldo cambió el panorama. El cuadro merengue se ordenó mejor a partir de allí y comenzó a manejar el balón en campo italiano. Incluso, James Rodríguez estrelló un cabezazo en el travesaño.

Con su gol en el Juventus Stadium, Cristiano se convirtió en el máximo artillero de la Liga de Campeones con 76 goles, superando por uno a Lionel Messi. Además, el portugués es el mayor anotador en competiciones europeas con un total de 79 impactos, tres más que Messi y Raúl González.

LA PREVIAReal Madrid y la Juventus cogen la pelota otra vez este martes y buscan la final de la Champions League en Berlín.

Este duelo de ida en las semifinales de la Champions League arranca desde la 1:45 pm. (hora peruana) en casa 'La Vecchia Signora', en Turín, y lo podrás ver en los canales de cable Fox Sports, ESPN y ESPN+. Así también, Peru 21 también te llevará el minuto a minuto del encuentro desde aquí.

Estas son las alineaciones del Real Madrid vs. Juventus

Las alineaciones confirmadas del Real Madrid vs. Juventus. (UEFA/Champions League)

UNA VIEJA PELEAPero la guerra entre ambos equipos en la Champions League viene de cuando la Juventus sacó al Real Madrid en las temporadas 1995-1996 (cuartos de final), 2002-2003 (semifinales) y 2004-2005 (octavos de final).

Esos números, sumados a la eliminación ante la Roma (2008), hacen que el Real Madrid acumule 28 años sin pasar una llave eliminatoria ante equipos italianos.

¿CÓMO LLEGAN REAL MADRID Y JUVENTUS A 'SEMIS'?Juventus llega al duelo como tetracampeón de la liga italiana y con la única baja confirmada del volante Paul Pogba, que podría volver en el duelo de vuelta.

Sin Karim Benzema y Luka Modric (lesionados), con la inclusión (otra vez) de Sergio Ramos en la volante, las molestias de Cristiano Ronaldo en la espalda y la duda de Marcelo o Coentrao en el lateral izquierdo, el Real Madrid arriba al duelo ante la Juventus, a la que le ganó la final de la Champions League 1998.

Aquí compartimos también algunos datos y estadísticas interesantes que el mismo Real Madrid compartió a través de un video en su cuenta de Twitter (@realmadrid).

La cuenta de Real Madrid en Twitter también saca lustre a las estadísticas de sus estrellas Cristiano Ronaldo y Tony Kroos.