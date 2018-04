La Juventus no pudo de local frente al Real Madrid tras caer por 3-0 en la ida de cuartos de final de la Champions League . El resultado le dejó un mal sabor de boca a Massimiliano Allegri , estratega del conjunto italiano, pues aseguró, en conferencia de prensa, que está “desilusionado”.

El técnico de la ‘Vecchia Signora’ fue claro en manifestar que en estos partidos se necesita suerte dado que hubo varias jugadas que podrían haber cambiado la historia.

“ No hemos tenido suerte y siempre se necesita. El tiro de Dybala, el fallo de Chiellini y Buffon, el balón de Carvajal y ese gol de Ronaldo... No hemos tenido suerte. No se puede volver a jugar. Hay que pensar en el campeonato y en el partido de vuelta”, señaló.

Sobre las cualidades nuevamente evidenciadas de Cristiano Ronaldo dentro del campo de juego, señaló que, a su entender, es el mejor delantero del mundo en los dos últimos años. A su vez, habló sobre los aplausos que recibió el ‘luso’ tras anotar su ‘doblete’.

“Tiene una lucidez que ningún otro tiene. El público ha dado una lección. El fútbol es un espectáculo y cuando hay un gesto así (la chalaca de ‘CR7’), es correcto aplaudir", aseveró.