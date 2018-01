Real Madrid asumirá la visita al Celta de Vigo este domingo (EN VIVO ONLINE 2:45 p.m. - ESPN 2) en Balaídos, donde ambos equipos cumplirán la decimoctava jornada de la Liga Española .

El conjunto madridista —con un duelo pendiente— se encuentra a 14 puntos del Barcelona y está obligado a sumar un nuevo triunfo a domicilio, a la espera de una caída de los azulgranas en el Camp Nou ante Levante.

Zinedine Zidane, técnico del Real Madrid, reconoce la exigencia del desafío con PSG por la Champions League, sin embargo, sostiene que "la mejor manera de preparar el 14 de febrero", fecha en la que se disputará el compromiso de ida en el Bernabéu, "es jugando bien ahora".

Celta de Vigo, bajo la dirección de Juan Carlos Unzué, marcha undécimo en la tabla y acumula 21 puntos; a diez unidades del Real Madrid, que ocupa la cuarta ubicación de la clasificación.

"Me gusta el Real Madrid de Zidane", reconoció el estratega del conjunto local. "Por experiencia, está todo por decidir tras 17 jornadas. No es fácil quitarse tantos puntos entre los equipos grandes, pero no sería la primera vez. Hay Liga seguro", añadió Unzué en la antesala del enfrentamiento.

Celta de Vigo vs. Real Madrid

EN VIVO ONLINE | HORA PERUANA: 2:45 p.m.

CANAL: ESPN 2

Posibles alineaciones:

Celta: Rubén Blanco; Hugo Mallo, Cabral, Sergi Gómez, Jonny; Lobotka, Radoja o Wass, Hernández; Emre Mor, Pione Sisto y Aspas.

Real Madrid: Navas; Carvajal, Nacho, Varane, Marcelo; Casemiro, Kroos, Modric; Bale, Isco y Cristiano Ronaldo.