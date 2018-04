James Rodríguez , mediocampista del Bayern de Munich , aclaró que no le guarda rencor a Zinedine Zidane ante su visita al Real Madrid en el Bernabéu por las semifinales de la Champions League .

El ex jugador merengue destacó que no tiene nada "contra él (Zinedine Zidane) ni el club, solo sentimientos de gratitud". "No son sentimientos de rabia, ni de querer poder ganar contra él. Solo quiero hacer un muy buen partido y que el Bayern Munich pase esta fase", señaló.

El volante colombiano pisará el césped del fortín madridista nuevamente, por primera vez como visitante, y buscará la clasificación de su actual equipo tras la caída (1-2) de los 'bávaros' en el duelo de ida.

"Es algo lindo estar aquí otra vez, después de justo un año, fue mi último juego aquí, siempre es lindo volver donde fue tu casa tres años", aseguró James Rodríguez en la antesala de la revancha entre Bayern Munich y Real Madrid, que definirá al primer clasificado a la final de Kiev.

"No tengo que demostrar nada a nadie, mi presente es el Bayern, estoy bien, estoy feliz y pienso en hacer buena Copa del Mundo", sentenció.