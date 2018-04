Real Madrid y Atlético de Madrid protagonizarán este domingo (EN VIVO ONLINE EN DIRECTO 9:15 a.m. - DIRECTV SPORTS) el duelo más atractivo de la trigésima primera jornada de LaLiga.

Bajo la dirección de Zinedine Zidane, el conjunto merengue buscará un nuevo triunfo en el Bernabéu con la intención se seguir descontando la diferencia de los rojiblancos como escoltas de la clasificación.

El estratega francés destacó en la víspera del enfrentamiento que Atlético de Madrid "está donde merece"; sin embargo, reconoce que la intención de sus dirigidos será intentar "recortar distancia y nada más".

“Nuestra obligación es dar el máximo siempre y recortar puntos. No sé cómo va a terminar la temporada y hay que seguir a tope", agregó 'Zizou'.

Con 67 unidades, Atlético de Madrid se ubica después del Barcelona (79) en la tabla del certamen, seguido por Real Madrid (63 puntos).

Diego Simeone, en tanto, no se resigna al título de la temporada. "O soy demasiado entusiasta o ilusionista, pero la vida cada uno la vive como quiere, y a mí lo único que se me pasa por la cabeza y que me interesa es seguir buscando acercarnos al Barcelona. No pienso en otra cosa", destacó el técnico argentino de los 'colchoneros' en la antesala del duelo.

Real Madrid vs. Atlético de Madrid

EN VIVO ONLINE | HORA PERUANA: 9:15 a.m.

CANAL | TRANSMISIÓN: DIRECTV SPORTS

Posibles alineaciones:

Real Madrid: Keylor Navas; Carvajal, Vallejo, Sergio Ramos, Marcelo; Casemiro, Kroos, Lucas Vázquez, Marco Asensio; Bale y Cristiano Ronaldo.

Atlético de Madrid: Oblak; Juanfran, Savic, Godín, Lucas; Saúl, Gabi, Thomas, Koke; Griezmann y Diego Costa.