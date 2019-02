Real Madrid vs. Atlético de Madrid EN VIVO partido por Liga Santander

Real Madrid vs. Atlético de Madrid EN VIVO ONLINE | HOY EN DIRECTO sigue el partido por la fecha 23 de la Liga Santander en el Wanda Metropolitano desde las 10:15 a.m. y con transmisión de DirecTV Sports. Para ver fútbol en vivo como este encuentro, tienes distintas alternativas por servicio de streaming y canales de TV que te presentaremos a continuación.

El duelo entre Real Madrid vs. Atlético de Madrid será el más atractivo del fin de semana. Sigue el minuto a minuto, estadísticas, incidencias, goles, entrevistas y resultados del cotejo que definirá posiciones en la Liga Santander.

Real Madrid atraviesa por una de las semanas más complicada de la temporada. Al cuadro blanco le tocó medirse al Barcelona, el último miércoles. El siguiente rival será el Atlético de Madrid, antes medirse al Ajax por Champions League.

El equipo de Santiago Solari superó la primera prueba de fuego con un resultado positivo: no perdieron y anotaron en calidad de visitantes en la primera semifinal de la Copa del Rey frente a los azulgranas.

El siguiente obstáculo de Real Madrid será el Atlético de Madrid de Diego Simeone. Los últimos cuatro encuentros por Liga Santander entre estos dos clubes terminaron igualdades. La última victoria había sido para los blancos por 3-0 en noviembre del 2016.

Como es natural, los merengues presentarán algunas variantes para afrontar el derbi capitalino. Thibaut Courtois atajará frente a su ex equipo y dejará en el banco de suplentes a Keylor Navas, quien brilló en el clásico.

Por la importancia del encuentro, Solari elegiría a Gareth Bale por encima de Vinicius Junior, quien fue uno de los puntos más altos de la 'Casa blanca' contra el Barcelona. El galés acompañaría a Lucas Vázques y Karim Benzema, socios del tanto madridista en el Camp Nou.

Las bajas actuaciones de Marcelo en los últimos juegos provocarían el ingreso de Sergio Reguilón. Mientras que, en la otra banda, Álvaro Odriozola tomaría el lugar de Dani Carvajal. Aún se desconoce si Nacho iría por Varane. Casemiro regresará, luego de la lesión de Marcos Llorente.

Diego Simeone tiene dudas para conformar el once que parará en casa. El entrenador del Atlético de Madrid debe decidir en estas horas si coloca a Juanfran Torres o Santiago Arias en la banda derecha de la última línea.

Koke Resurrección todavía es duda para el cuadro 'colchonero'. El volante sigue en proceso de recuperación por una lesión muscular. Mientras que Diego Godín y Saúl Ñíguez volverán a la oncena que inicia.

El duelo será especial para Álvaro Morata. El delantero se enfrentará a su ex equipo en el Wanda Metropolitano. El español, como lo hiciera contra Juventus en Champions, quiere celebrar frente a Real Madrid.

Real Madrid vs. Atlético de Madrid: horarios del partido

México 9:15 a.m.

Perú 10:15 a.m.

Ecuador 10:15 a.m.

Colombia 10:15 a.m.

Bolivia 11:15 a.m.

Venezuela 11:15 a.m.

Argentina 12:15 p.m.

Chile 12:15 p.m.

Uruguay 12:15 p.m.

Paraguay 12:15 p.m.

España 4:15 p.m.



Real Madrid vs. Atlético de Madrid: posibles alineaciones

Real Madrid: Courtois; Odriozola, Varane, Sergio Ramos, Reguilón; Casemiro, Kroos, Modric; Lucas Vázquez, Bale y Benzema.



Atlético de Madrid: Oblak; Juanfran o Arias, Giménez, Godín, Hernández, Saúl, Rodrigo, Thomas, Correa, Morata, Griezmann.