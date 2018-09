Real Madrid vs. AS Roma: gol de Bale tras fantástico pase de Modric en Champions League | VIDEO Un pase filtrado de Luka Modric llegó a pies de Gareth Bale, que definió para poner el 2-0 sobre AS Roma en Champions League.

Gareth Bale anotó el 2-0 ante AS Roma por la Champions League. (Foto: AFP)