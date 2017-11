Real Madrid buscará su clasificación a los octavos de final de la Champions League este martes (EN VIVO ONLINE 2:45 p.m. - FOX SPORTS), cuando visite al APOEL en el GSP Stadium de Nicosia por la quinta jornada de la fase de grupos del certamen.

Con siete unidades, el conjunto madridista escolta al Tottenham en la clasificación del Grupo H; a cinco puntos de diferencia del Borussia Dortmund y APOEL, cuarto y quinto respectivamente.

Ziedine Zidane, estratega del Real Madrid, no podrá contar con Keylor Navas, Sergio Ramos, Mateo Kovacic, Gareth Bale y Luca Zidane, quienes se recuperan de sus respectivas lesiones.

"Estoy convencido de los recursos que tenemos, hay momentos de la temporada como el año pasado donde algunos pueden estar preocupados; yo no, nunca", destacó el técnico francés en la antesala del duelo.

Sobre APOEL, rival chipriota de turno, Zidane señaló: "Es un muy buen equipo. Se ha merecido estar en Champions y lo que está haciendo en sus partidos es bueno. En el Bernabéu ya jugaron muy bien. Nos espera un partido difícil para el que tenemos que esta preparados".

APOEL vs. Real Madrid

EN VIVO ONLINE | HORA PERUANA: 2:45 p.m.

CANAL: FOX SPORTS

Posibles alineaciones:

Apoel: Nauzet, Roberto Lago, Rueda, Carlao, Vouros, Nuno Morais, Vinicius, Sallai, Zahid, Poté y De Camargo.

Real Madrid: Casilla; Carvajal o Achraf, Nacho, Varane, Marcelo; Casemiro, Kroos, Ceballos o Asensio, Isco; Benzema y Ronaldo.

¿A qué hora se juegan y en qué canal transmiten los partidos de Champions League programados para esta semana?

Martes 21:

Besiktas vs. Porto / 12:00 p.m. - ESPN

Spartak Moscú vs. Maribor / 12:00 p.m. - FOX SPORTS 2

APOEL vs. Real Madrid / 2:45 p.m. - FOX SPORTS

Sevilla vs. Liverpool / 2:45 p.m. - FOX SPORTS 2

Dortmund vs. Tottenham / 2:45 p.m. - FOX SPORTS 3

Napoli vs. Shakhtar Donetsk / 2:45 p.m.

Manchester City vs. Feyenoord / 2:45 p.m. - ESPN 2

Mónaco vs. RB Leipzig / 2:45 p.m. - ESPN

Miércoles 22:

CSKA Moscú vs. Benfica / 12:00 p.m. - ESPN

Qarabag vs. Chelsea / 12:00 p.m. - FOX SPORTS 2

Basel vs. Manchester United / 2:45 p.m. - FOX SPORTS 2

Sporting Lisboa vs. Olympiacos / 2:45 p.m. - FOX SPORTS 3

Anderlecht vs. Bayern Munich / 2:45 p.m. - ESPN +

Atlético de Madrid vs. Roma / 2:45 p.m. - FOX SPORTS

Juventus vs. Barcelona / 2:45 p.m. - ESPN2

PSG vs. Celtic / 2:45 p.m. - ESPN