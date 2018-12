Real Madrid vs. Al Ain EN VIVO: VER EN VIVO y EN DIRECTO por Fox Sports la final del Mundial de Clubes 2018

MUNDIAL DE CLUBES | REAL MADRID | AL AIN | EN VIVO | ONLINE | STREAMING | LIVE | FOX SPORTS | Real Madrid vs. Al Ain EN VIVO ONLINE jugarán la final del Mundial de Clubes en el Zayed Sports City Stadium desde las 11:30 a.m. de este sábado y con transmisión de FOX Sports.



Santiago Solari , reemplazante de Lopetegui, disputará su primer título como entrenador en el Real Madrid. Para el argentino también será clave vencer, pues del resultado que obtenga dependerá su futuro en el banquillo del Santiago Bernabéu.



El técnico de Real Madrid , para medirse al Al Ain en la gran final, no realizará muchas variantes respecto al equipo que inició y venció al Kashima Antlers en la semifinal del Mundial de Clubes 2018.

Real Madrid vs. Al Ain EN VIVO : Horarios y Canales

Real Madrid vs. Al Ain se enfrentarán este sábado 22 de diciembre en el Estadio Jeque Zayed, Abu Dabi. El choque definitorio está programado para las 11:30 a.m. (hora peruana) y 17:30 p.m. (hora españa) con transmisión de Fox Sports para Latinoamérica , TVE La 1 (España) y TDN (México).

Real Madrid vs. Al Ain : horarios del partido



México 10:30 a.m.

Perú 11:30 a.m.

Ecuador 11:30 a.m.

Colombia 11:30 a.m.

Bolivia 12:30 p.m.

Argentina 1:30 p.m.

Chile 1:30 p.m.

Uruguay 1:30 p.m.

Paraguay 1:30 p.m.

España 5:30 p.m.



Real Madrid vs. Al Ain: posibles alineaciones



Real Madrid: Courtois; Carvajal, Varane, Sergio Ramos, Marcelo; Marcos Llorente, Kroos, Modric; Lucas Vázquez, Bale, Benzema.



Al Ain : Khalid Eisa; Mohammed Fayez, Ismail Ahmed, Mohamed Ahmed, Tsukasa Shiotani, Tongo Doumbia, Ahmed Barman, Hussein El Shahat, Caio, Mohamed Abdulrahman, Marcus Berg.