Una contundente victoria selló el pase a de Real Madrid a la final del Mundial de Clubes, en Emiratos Árabes Unidos. El cuadro merengue venció 3-1 al Kashima Antlers en una gran presentación en el duelo por semifinales.

El resultado le alcanzó a Real Madrid para luchar por el título del certamen. Y ahora el siguiente desafío será el Al Ain, que derrotó a River Plate, en tanda de penales, y dio una de las sorpresas en lo que va del desarrollo de esta competencia.

Real Madrid vs. Al Ain: horarios del partido



Ecuador - 11:30 a.m.

Perú - 11:30 a.m.

Colombia - 11:30 a.m.

México - 10:30 a.m.

Bolivia - 12:30 p.m.

Chile - 1:30 p.m.

Argentina - 1:30 p.m.

Uruguay - 1:30 p.m.

Paraguay - 1:30 p.m.

España - 5:30 p.m.

Real Madrid y Al Ain se enfrentarán este sábado 22 de diciembre en el Estadio Jeque Zayed, Abu Dabi. El choque definitorio está programado para las 11:30 a.m. (hora peruana) con transmisión de Fox Sports para Latinoamérica y TVE La 1 (España).

Un 'hat-trick' de Gareth Bale le dio el triunfo a Real Madrid, que buscará su cuarto título en la historia del Mundial de Clubes y podría superar así a Barcelona, campeón en tres ocasiones. Kashima Antlers, campeón asiático, chocará con River Plate por el tercer puesto.

El Al Ain es el equipo anfitrión del Mundial de Clubes y participa como campeón de la Liga Árabe del Golfo (EAU) 2017-18. Antes de la final, superó al neozelandés Team Wellington, al tunecino Espérance de Tunis y a River Plate.