Martin Ødegaard, joven promesa del fútbol noruego, aún no define si regresará al Real Madrid para buscar un lugar en el equipo de Zinedine Zidane o iniciará una nueva experiencia preparatoria.

El volante de 19 años perteneciente al conjunto madridista, cedido en calidad de préstamo al Heerenveen holandés, tiene la intención de acomodarse en la plantilla merengue, aunque reconoce que debe priorizar su continuidad.

"Regresaré al Madrid este verano para hacer la pretemporada y después veremos qué pasa, no hay tomada ninguna decisión”, destacó Ødegaard tras participar de la victoria de Noruega sobre Australia.

No obstante, el habilidoso mediocampista no descarta optar nuevamente por otro horizonte. “¿Otra cesión? Puede pasar, pero no es el momento de hablar de eso. Siempre he dicho que lo importante es jugar y se trata d buscar un club donde pueda tener minutos al más alto nivel posible”, acotó.

“No me he arrepentido nunca de esa decisión. Cuando haces una elección siempre puedes pensar si has acertado, pero asumo la que tomé y estoy contento. Sabía que había que tener paciencia porque el Real Madrid es el mejor equipo del mundo”, sentenció Martin Ødegaard, quien desea “intentar acabar lo mejor posible la temporada en el Heerenveen”.