Zinedine Zidane fue noticia en el mundo del fútbol luego de anunciar ayer su salida del Real Madrid , club con el que hizo historia hace poco al lograr tres Champions League de manera consecutiva.

A raíz de ello, se habló de la presunta llegada de Mauricio Pochettino , actual entrenador del Tottenham , al conjunto merengue.

Pochettino , en la presentación de un libro que se le ha dedicado, señaló que si bien es muy feliz en Londres pero no descarta la posibilidad de cambiar de aires.

"Tengo un compromiso de cinco años con el Tottenham. Estoy muy feliz de estar ahí. Mi compromiso es máximo (…) Que fluya, relajarnos y disfrutar de este momento, y después que pase lo que tenga que pasar ”, aseveró en Barcelona, según consigna la agencia AFP.

Una semana después de haber firmado una nueva prolongación en el Tottenham , donde entrena desde 2014, Pochettino (46 años) fue citado en la prensa española para suceder a Zinedine Zidane , que anunció su dimisión sorpresa ayer.

"No he tenido tiempo de sentir nada, todo ha sido muy rápido. El Real Madrid mueve una estructura que es impensable para otros clubes. Cuando hay un nombre asociado a esta marca, la expectación es inmensa. Me lo tomo con naturalidad. No me afecta en absoluto nada", indicó.

