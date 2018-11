Se fue por la puerta falsa del Real Madrid pero su prestigio no lo ha perdido. Julen Lopetegui aún no consigue equipo luego de su abrupta salida de la Casa Blanca, pero sigue teniendo ofertas. Una de ellas sería de una selección que ansía volver a un mundial: Estados Unidos .

El diario As de España informó que la selección de las barras y las estrellas está interesada en contar con el entrenador vasco para asumir el proceso rumbo a Qatar 2022.

Artiz Gabilondo publicó que Julen Lopetegui tiene varias ofertas de selecciones y de clubes no españoles, pero que "una de las más potentes es la de EE.UU. En la federación estadounidense están convencidos de que Julen sería el técnico idóneo para recuperar el estatus perdido en los últimos años".

La selección de Estados Unidos se encuentra atravesando un recambio generacional en el que necesitan un entrenador que pueda asumir las veces de líder y guia, algo que Lopetegui maneja muy bien debido a su reconocido éxito con la sub 21 de España.

Además, los directivos del cuadro norteamericano consideran a Julen Lopetegui como la persona ideal para devolverle el prestigio al equipo que no pudo clasificar al último mundial y al que la salida de Bruce Arena le sigue costando caro porque no haya el rumbo. ¿Se mudará el ex Real Madrid a la tierra del tío Sam?

