Pese a perder (3-2) en el partido vuelta en el Santiago Bernabéu, Real Madrid superó en el global (5-4) a Chelsea y clasificó a las semifinales de la UEFA Champions League. Al respecto, el director técnico de la ‘Casa blanca’, Carlo Ancelotti, destacó la actitud de sus dirigidos por reaccionar en ,primera instancia, para forzar la prórroga y luego, para conseguir el segundo gol.

“Mucho sufrimiento, íbamos 0-2 sin merecerlos, el equipo lo hizo bien. He sufrido mucho. No teníamos el hambre de ir a marcar, no lo necesitábamos, pero para mí no era merecido el 0-2. Ahí bajamos un poco, nos preocupamos, el 0-3 liberó al equipo y lo dimos todo. De los 120 minutos, creo que lo dimos todo y lo merecimos”, declaró para Movistar Plus.

“Tenemos que estar orgullosos de lo que hicimos, jugamos unos octavos muy duros con el PSG, ahora en cuartos el Chelsea, y viene una semifinal en la que estamos contentos”, añadió el DT quien además, felicitó a Villarreal por su pase a la siguiente instancia.

De la misma manera, analizó la etapa complementaria y resaltó el aliento de los hinchas. “Nos faltó hambre para marcar goles en la segunda parte, pero el partido fue bueno. Tras el 0-2 el equipo tuvo un bajón psicológico, pero la magia de este estadio ayuda mucho a los jugadores y al equipo para no rendirse nunca. Estoy muy feliz de llegar a semifinales con este equipo y este club. Sufriendo, pero cuanto más se sufre, soy más feliz”, explicó, pero en esta ocasión durante la conferencia de prensa.

Por otra parte, el estratega italiano destacó el rendimiento de Rodrygo que marcó el primer gol de Real Madrid. “Cuando entra en el partido marca las diferencias. Lo ha hecho muchas veces. También contra el PSG. Es un jugador joven, importante, que necesita tiempo para incorporarse todavía mejor, pero estoy satisfecho con él”, agregó.