Kylian Mbappé declaró, hace algunos días, que todavía no decide si cambiará de club o continuará en PSG. Sin embargo, los rumores apuntan a que el atacante francés ficharía por Real Madrid y uno de los más contentos sería su compatriota Karim Benzema quien lo espera con los brazos abiertos.

“Me gusta jugar con él en la selección y me gustaría jugar con él en el club. Creo que marcaríamos el doble de goles. ¡O tal vez incluso el triple!”, declaró el ‘Gato’ para el medio ‘L’Équipe’.

Cabe resaltar que Benzema no solo habló sobre el popular ‘Kiki’, pues también se refirió a la selección de Francia, a la cual regresó tras años de ausencia. “Es un orgullo para mí y estoy feliz. Hay una buena adaptación, el nivel es muy alto y eso es lo que más me gusta. Ahora quiero ganar un trofeo”, apuntó.

Del mismo modo, el exfutbolista de Olympique de Lyon analizó la eliminatorias de cuartos, a puertas de enfrentarse al Chelsea de Thomas Tuchel. “En la Champions no hay favoritos. Mira el PSG-Madrid. El PSG era ultrafavorito tras ganar la ida. El Chelsea es un gran equipo e intentaremos hacer un buen resultado en Londres”, aseguró.

Sobre la derrota ante el FC Barcelona

“Bueno, sucede. Depende de cómo te prepares para tu partido. El PSG falló contra el Mónaco, y 3-0. Todos los grandes equipos pueden pasar por eso. Por ejemplo, nosotros, en París, en el partido de ida, si nos llevamos un 5-0, es lo mismo”, señaló Benzema en relación a la dura derrota que sufrieron ante el Barça en el último ‘Clásico español’.

Y agregó: “El Clásico, desde la grada (fue baja por un golpe en la pantorrilla), lo pasé mal. Estábamos en una buena racha y teníamos todo para continuar. De hecho, puedes perder un partido 4-0, no te preocupas. Pero no así. No mostramos nada, no intentamos, no mostramos quiénes éramos. Les dejamos jugar”.