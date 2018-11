El entrenador de la selección sub 20 de Brasil, Carlos Amadeu, confirmó que Vinicius Junior , la principal figura de la 'Canarinha', no participará del Sudamericano sub 20 de la categoría, a realizarse en Chile en enero del 2019.

Tras el empate sin goles en el amistoso contra Colombia, el técnico anunció que Real Madrid decidió no ceder a Vinicius Junior, al no ser un certamen organizado por la FIFA. "Es seguro ya que Vinicius no irá al Sudamericano", dijo a la prensa.

Pese a la intención de Vinicius Junior -de estar en dicha competición- Real Madrid se opone. "La voluntad de los jugadores es muy clara: estar en la selección todo el tiempo. Conversé con el Madrid y me dijeron que no será liberado", agregó Amadeu.

La selección de Brasil está agrupada en la serie A del Sudamericano sub 20, junto con Chile, Colombia, Venezuela y Bolivia, y buscará uno de los cuatro boletos al Mundial de la categoría. De conseguirlo , Vinicius Junior sí estará presente. "Nos lo ha prometido el Madrid", finalizó Amadeu.

