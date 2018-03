Tras dirigir apenas ocho partidos a Real Garcilaso , el club cusqueño decidió separar a Óscar Ibáñez del cargo de director técnico. El motivo -probablemente- fue la derrota que sacó ‘La Máquina Celeste’ en Copa Libertadores . Cayó goleado por 3-0 ante Estudiantes de La Plata.

“Anoche me reuní con el vicepresidente del club y acordamos la rescisión de mi contrato. Ya nos pusimos de acuerdo para resolver el vínculo laboral y ahora solo estoy a la espera que se me cumpla con lo que me corresponde en la parte económica”, confirmó Ibáñez a Radio Ovación.

Es importante mencionar que el técnico y jugador argentino consiguió tres victorias entre el Torneo de Verano 2018 y la Copa Libertadores. Y fueron también cuatro derrotas.

Hasta el momento, se desconoce quién asumirá la dirección técnica durante esta semana. Se prevé que la dirigencia de 'La Maquina Celeste' pueda buscar un reemplazo hasta la próxima semana.