¡Empezó con el pie izquierdo! Ray Sandoval debutó en Monarcas, pero fue expulsado [VIDEO]

No empezó nada bien su paso por el fútbol mexicano para Ray Sandoval . El ex jugador de Sporting Cristal tuvo su debut ante el Santos Laguna, pero este no fue como lo esperaba.

El peruano ingresó en el minuto 82, cuando el equipo del Monarcas Morelia ya tenía a cuestas el partido por 1-0, ingresando por Paul Rocha. Tan solo dos minutos después, el delantero cometió una terrible plancha y vio la cartulina roja.

La única anotación del encuentro se dio en el minuto 54, gracias a la intervención de Djaniny Tavares.

Monarcas ha sufrido su segunda derrota y solo cuentan con cuatro puntos en la segunda fase del certamen mexicano.