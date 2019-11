Raúl Ruidíaz, flamante campeón de la Conferencia Oeste de la MLS y con buen presente en Seattle Sounders, aseguró que no necesita “demostrar” nada y se mostró feliz de volver a la selección peruana para los amistosos ante Chile y Colombia.

El delantero, en conversación con FOX Sports Radio Perú, señaló que tiene mucha confianza en sí mismo.

“No necesito demostrar nadie. Yo confío en lo que puedo dar y soy muy seguro. Yo me siento el mejor jugador, soy el mejor jugador. Es así como yo pienso. Así es mi mentalidad, no necesito demostrar a nadie”, precisó.

Asimismo, la ‘Pulga’ resaltó que, para él, lo más importante es que la bicolor gane, sin importar quien anote los goles.

“Cuando juego para la selección, la selección gana. Si la selección gana, yo me siento feliz. Todos los peruanos nos sentimos felices. Yo no anote. ¿Queremos que la selección gane o que yo anote? Lo que yo quiero es que la sección gane, no importa si yo hago gol. Si se me abre el arco, encantado. Me gustaría anotar goles”, aseveró.

"NO NECESITO DEMOSTRAR NADA, ME SIENTO MUY SEGURO DE LO QUE PUEDO DAR"#FOXSportsPeru | Raúl Ruidíaz analizó su presente en diálogo exclusivo con @Mauricioldm1 pic.twitter.com/k3iFBSY0jh — FOX Sports Radio Perú (@FS_RadioPeru) November 1, 2019

EL DOLOR DE LA AUSENCIA

Por otro lado, Ruidíaz confirmó que fue duro quedar fuera de la convocatoria de Ricardo Gareca para los amistosos ante Uruguay.

“Eso no hizo que me desanime. De repente, en ese tiempo no estaba bien. Uno para estar en la selección debe estar en un buen momento. No bajé los brazos y me dije ‘hay que hacer las cosas mucho mejor’. Lo tome como un reto más”, manifestó.