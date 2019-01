Ruidíaz sobre su sequía de goles en la 'Blanquirroja': "En algún momento entrará"

Raúl Ruidíaz se refirió sobre la sequía de goles que tiene con la selección peruana desde hace 12 partidos. El delantero nacional tuvo varias oportunidades de jugar con la 'Blanquirroja' en reemplazo de Paolo Guerrero.

En una entrevista con 'La Banca', el goleador del Seattle Sounders aseguró que no se encuentra ansioso y que espera tener mejor puntería para los próximos encuentros.

"No tengo ansiedad. Estoy llevando un proceso en la selección, donde recién tengo continuidad de partidos. Sé que esta situación se va a revertir con trabajo, me falta ese toque de fortuna. Yo me llenaría de ansiedad si en un partido no tuviera ocasiones de gol, pero mientras tenga oportunidad, en algún momento va a entrar", dijo el delantero peruano.

Raúl Ruidíaz también contó que sus primeros puestos en el fútbol no fue de delantero. "Los '9' típicos son los de área, esos 'grandazos'. Yo me inicié jugando de '10' y luego de extremo, pero a mí eso no me agradaba", señaló.

"Poco a poco me fui metiendo de '9' porque cuando definía lo hacía muy bien, y recuerdo que en el 2011 se lesionaron los nueves, y 'Chemo' preguntó quién quería jugar en ese puesto y rápido dije que yo. El éxito para mí fue el tema de la definición, tener más de dos opciones antes de definir, y las que he elegido han sido las mejores", agregó la 'Pulga'.

En otro momento, el artillero nacional contó sus aspiraciones para este año con su equipo Seattle Sounders y la selección peruana. "Salir campeón de la MLS y ganar la Copa América", sostuvo.



