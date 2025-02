¿Raúl Ruidíaz se peleó con Andy Polo y Aldo Corzo? Esto respondió el goleador

Raúl Ruidíaz no volvió al club de sus amores esta temporada y, entre los rumores, surgió la posibilidad de una supuesta pelea con dos de los referentes de Universitario de Deportes.

Según algunas versiones, Andy Polo y Aldo Corzo no querían el regreso de la 'Pulga' a la 'U' por rencillas personales y, por ello, no se habría dado su fichaje, para salvaguardar el clima del club.

Sobre esto, el goleador histórico del Seattle Sounders de la MLS habló en LR y no se guardó nada: "La verdad, es la primera vez que escucho algo así. Yo no tengo ningún problema con nadie".

"Tengo buena vibra y no creo que tenga enemistad con alguien. Yo tengo muchos amigos en Universitario, entonces no creo que esa haya sido (la razón de no firmar)", agregó Raúl Ruidíaz.

En la misma entrevista y sobre la posibilidad de dar marcha atrás y volver a la 'U', el goleador recalcó que “yo creo que ese es un tema cerrado. Fue muy claro. Y yo ya estoy viendo otros rumbos”.

Aprovecha la NUEVA EXPERIENCIA, recibe por correo y por Whatsapp nuestro periódico digital enriquecido. Perú21 ePaper.

¡Ahora disponible en Yape! Búscanos en YAPE Promos.

VIDEO RECOMENDADO: