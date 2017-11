Raúl Ruidíaz dio a conocer el increíble motivo por el cual decidió pintarse el pelo de rubio. El delantero de la selección peruana, quien logró la ansiada clasificación al Mundial Rusia 2018, reveló lo que lo motivó a lucir su singular look.

"Soy fanático de Dragon Ball y ahora veo los nuevos capítulos de Dragon Ball Súper. No dejo que mi hijo vea porque es muy agresivo, pero hemos visto algunos juntos. Yo le dije 'Soy Gokú' y me dice 'pero no tienes el pelo pintado'. Le respondí 'ya lo tendré'", manifestó en conversación con 'Esto en Línea'.

De acuerdo a la 'Pulga', todo su cambio fue parte de una sorpresa preparada para su pequeño.

"Le dije a mi esposa que me iba a pintar el pelo para Halloween para que mi hijo diga que sí soy Gokú. Un día me puse una máscara de Gokú. De nuevo le dije 'Acá estoy yo'. Me respondió que no, por el cabello. Al día siguiente fui a la casa con el pelo pintado. 'Ahora sí eres Gokú, papá', me dijo", precisó el atacante del Monarcas Morelia.