Raúl Ruidíaz continúa haciéndose un hueco en el corazón de los hinchas del Seattle Sounders. Tras sus dos goles en la remontada ante el San Jose Earthquakes, el artillero fue reconocido como uno de los mejores jugadores de la fecha del balompié estadounidense.

La 'Pulga', que ya suma 10 goles en 14 partidos, fue incluido en el once ideal de la última jornada de la Major League Soccer (MLS).

Junto a Mauro Manotas (Houston Dynamo) y Gyasi Zardes (Columbus Crew), Ruidíaz forma el tridente ideal del fin de semana.

¡Con pura garra peruana! 🇵🇪 @RaulRuidiazM fue nombrado al Equipo de la Semana de la MLS. pic.twitter.com/2NSEdech2m — Sounders FC en Español (@soundersfc_es) 29 de octubre de 2018

ASÍ FORMA EL ONCE IDEAL DE LA ÚLTIMA FECHA DE LA MSL

​Matt Turner (New England Revolution), Nick DeLeon (D.C. United), Matt Besler (Sporting Kansas City), Tim Parker (New York Red Bulls), Alejandro Fuenmayor (Houston Dynamo), Cole Bassett (Colorado Rapids), Lucas Janson (Toronto FC), Alphonso Davies (Vancouver Whitecaps), Mauro Manotas (Houston Dynamo) y Gyasi Zardes (Columbus Crew), Raúl Ruidíaz (Seattle Sounders).