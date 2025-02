¡No hubo acuerdo! Adrián Alcocer: “Raúl Ruidíaz no llegará a Sport Boys"

No hubo acuerdo. Raúl Ruidíaz estaba a tan solo una firma de convertirse en el fichaje bomba no solo del Sport Boys, sino de todo el fútbol peruano, pero no. El trato no se dio.

Así lo informó el propio administrador rosado en vivo y en directo, en la última edición del programa televisivo oficial del torneo, L1 Max, donde explicó todas las razones del "no".

“Hay factores en lo deportivo y (especialmente) en lo económico que no cuadran y no vamos a sobre-endeudarnos", anunció Adrián Alcócer, máximo dirigente de la misilera.

Luego, el mandamás detalló que "la caja rosada (grupo inversor de Sport Boys que quería financiar el fichaje de Raúl Ruidíaz) es una propuesta que se analizará, como todas".

"Él no llegará al club. Estamos tranquilos con lo que tenemos", sentenció el administrador rosado en clara referencia al delantero argentino Luciano Nequecaur, que ya marcó.

