Raúl Ruidíaz: "Morelia está para grandes cosas y lo tiene que demostrar"

Piensa en grande. Raúl Ruidíaz confía en la capacidad de su equipo para afrontar el Clausura de la Liga MX , tras sentenciar el triunfo de Morelia sobre Pumas por la segunda jornada del certamen.

La 'Pulga' anotó la única conquista del compromiso y se convirtió en la individualidad más destacada del encuentro, sin embargo, reconoce que el objetivo principal de la Monarquía es pelear el título en juego.

"Es mucho mejor corregir ganando que perdiendo. Más allá de que no estuvimos finos con la pelota, me voy muy contento, no solo por el gol sino por el gran trabajo en equipo que estamos haciendo. El equipo está para grandes cosas y lo tiene que demostrar a lo largo del torneo", destacó el atacante nacional luego de su presentación.

Posteriormente, Ruidíaz agregó que espera jugar cuanto antes junto a Ray Sanvoval, flamante contratación del conjunto rojiamarillo. "Ya queremos que llegue su pase, lo necesitamos todos", señaló al respecto.

En tanto, el goleador bicolor dedicó unas palabras para Andy Polo, quien fichó por el Portland Timbers. "Sabemos el excelente jugador que es Andy, se va a la MLS y solo desearle el mejor de los éxitos", sentenció.