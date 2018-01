Raúl Ruidíaz: "El fútbol peruano no es competitivo"

Raúl Ruidíaz , atacante del Monarcas Morelia , se refirió a las adversidades que los futbolistas peruanos deben afrontar en el Descentralizado .

La 'Pulga' fue crítico con los distintos factores que afectan el desarrollo del balompié nacional en una reciente entrevista para el diario 'AS'.

"El fútbol peruano es muy duro. Hay buenos jugadores con talento, pero es un fútbol impracticable por las infraestructuras, el calor y la altura. Hay canchas en las que no se puede jugar", destacó el delantero.

"Ahora mismo, el fútbol ahí no es competitivo porque se ha quedado atrás en cuanto a la inversión respecto al resto de Sudamérica. Hay que invertir en la cantera y que los jóvenes vengan preparados. En Perú hace falta una gran inversión para que el fútbol de clubes sea competitivo y no haya tanta diferencia", añadió Raúl Ruidíaz al respecto.

Posteriormente, el ex goleador de Universitario de Deportes descartó que tenga asegurada su presencia en Rusia 2018 con la selección peruana .

"Es un año espectacular, es año de Mundial. Va a ser muy difícil, pero hay que tratar de llegar en buen momento. Por eso no me he marchado de México, aquí tengo mucha confianza, me siento arropado y puedo hacer un gran año. Hay que terminar la temporada en el mejor momento de forma posible. Nadie tiene el pasaje comprado para Rusia", señaló.