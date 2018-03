México le sienta de maravilla a Raúl Ruidíaz . El delantero peruano no deja de brillar fecha tras fecha con su equipo, Monarcas Morelia . En la pasada jornada, le metió un golazo de tijera al cuadro de su ex compañero Alexis Gómez, Atlas, y eso le valió un puesto en el once ideal de la fecha 10.

El portal web oficial de la Liga MX publicó la lista de los mejores jugadores del fin de semana. La 'Pulga' aparece junto a Djaniny Tavares, de Santos Laguna, como los dos delanteros del equipo de ensueño.

También se consideran a los jugadores Iván Rodríguez (León), Lucas Zelarayán (Tigres), Luis Mendoza (Tijuana) y Rubens Sambueza (Toluca) en la volante del once presentado por el portal.



En el arco está Tiago Volpi (Querétaro). El portero brasileño fue además el mejor jugador de la fecha. Por último, la defensa la conforman Luis Venegas (Puebla), Hugo Rodríguez (Puebla), Brayan Angulo (Puebla) y Andrés Mosquera (León).