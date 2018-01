Raúl Fernández , arquero de Universitario de Deportes , reconoció su error en el partido ante Oriente Petrolero, el cual terminó eliminando a los cremas de la Copa Libertadores.

"Un error lo comete cualquiera y ahora me tocó a mí. Es una decisión de una milésima de segundos y yo me pasé de confianza. Es una de mis características salir a cortar (los centros). En ese momento no se me pasó otra cosa por la cabeza. Por más que yo sea el culpable, no me puedo derrumbar así", manifestó el guardameta a RPP Noticias.

El cancerbero merengue afirmó que ya superó el mal momento y está listo para servir al equipo, pues considera que lo "necesitan más que nunca".

"Fue un fin de semana duro, pero mi familia me da fuerzas y el combustible para salir adelante. No tenía sueño, no tenía ganas de salir", indicó Fernández.

Además, el portero reveló que su esposa pasó por una situación incómoda por la culpa de unos inescrupulosos barristas.

"Estaba mi esposa en la tribuna y hubo un intercambio de palabras. Afortunadamente todo quedó ahí y no pasó a mayores", resaltó el capitán de la 'U'.