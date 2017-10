Ramos sobre caída del Real Madrid: "La sensación no es agradable"

Sergio Ramos , actual capitán del Real Madrid , afirmó que la caída del cuadro merengue frente al recién ascendido Girona por 2-1 en la Liga española le ocasionó un malestar pues perder varios partidos no es algo habitual.

“La sensación no es agradable, no es nada buena, porque cuando estás en un club como el nuestro no estamos acostumbrados a perder muchos partidos”, dijo el zaguero central para el programa ‘El Transitor’.

El también internacional con España no descarta el hecho de que se haya bajado el buen ritmo futbolístico que se tuvo la última temporada, año en el que levantaron la Liga española y la Champions League .

“Quizás se ha bajado la intensidad y puede ser que el rival lo haya aprovechado. En esas ocasiones puntuales puede ser que ellos lo puedan aprovechar y ayer ellos supieron materializarlas y tuvieron quizá esa pizca de suerte para que acaben en gol”, concluyó.

Real Madrid deberá lavarse la cara cuanto antes pues el miércoles enfrentará al Tottenham por la fecha 4 de la fase de grupos de la Champions League.