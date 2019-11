Ramón Quiroga, en un video compartido en Instagram, pidió disculpas a los hinchas de Sporting Cristal y a la institución. El exportero celeste lamentó el video difundido en el que se expresa mal del club.

El ‘Loco’ explicó que fue engañado por hincha de Alianza Lima, quien le había asegurado que la grabación era una broma para un amigo suyo en el extranjero.

“He jugado mucho tiempo al Sporting Cristal. Quiero mucho al Sporting Cristal. Lamento y pido mil disculpas por el video que se está difundiendo a nivel nacional”, precisó.

“Lo lamento muchísimo. El día de ayer, un hincha de Alianza Lima me pidió prestarme para una broma a un amigo de Estados Unidos. Hicimos la broma. No pensé que iba ser así y que iba tener esa trascendencia. A los hinchas de Cristal les pido mil disculpas. He jugado muchos muchos años en Sporting Cristal, donde he pasado buenos momentos, malos momentos y momentos regulares. El domingo que gane el mejor y que las dos hinchadas disfruten del juego”, concluyó.

Ramón Quiroga se disculpa con Sporting Cristal por video difundido y contó que fue engañado.

En el video difundido en redes sociales, Quiroga se encuentra en un supermercado y señala (con una grosería) que espera que Alianza Lima gané en la primera semifinal que se jugará en Matute.