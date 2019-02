Le preguntan a Rainer Torres si alguna vez quiso jugar por Alianza Lima y da insólita respuesta

Rainer Torres, ex capitán de Universitario de Deportes, respondió a un usuario que le preguntó si alguna vez quiso jugar por Alianza Lima. A través de historias de Instagram, el 'Motorcito' respondió a sus seguidores y una de sus réplica generó miles de reacciones.

Tras ser preguntado sobre si en algún momento quiso jugar por el rival de toda la vida, Torres fue tajante en su respuesta.

"Sí. Pero por suerte me despertaron y me di cuenta que era una pesadilla nomás" (SIC), señaló el ex futbolista.

La respuesta de Rainer Torres, quien siempre estuvo identificado con la 'U', generó una gran cantidad de reacciones por parte de hinchas cremas, quienes agradecen su cariño al club.

