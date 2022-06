Rafael Nadal disputará una nueva final y, en esta oportunidad, enfrentará este domingo a Casper Ruud por el Roland Garros 2022. Sin embargo, el tenista español expresó su lamento por los constantes dolores debido a la lesión crónica que padece.

El ‘Matador’ sufre de la enfermedad crónica y degenerativa llamada Müller-Weiss la cual es una anomalía en uno de los huesos del pie. Por eso, el deportista confesó que le cuesta encontrar su mejor estado físico y dejaría muchas cosas por curarse.

“Prefiero perder la final por un pie nuevo que me permite ser más feliz en el día a día. Ya no ganar. Eso es bonito y te llena de adrenalina momentánea, pero la vida continúa y es mucho más importante que cualquier título. Después de una carrera como la que he tenido, me he esforzado al máximo para tener opciones”, mencionó Rafael Nadal en conferencia de prensa.

Pese a los obstáculo, la ‘Fiera’ ha conseguido títulos. “Ganar es bonito y te llena de alegría momentánea. Pero la vida continúa y es lo más importante. Yo tengo una vida por delante y me gustaría jugar con mis amigos deporte amateur y esto ahora mismo es una incógnita”, acotó.

Por otra parte, volvió a referirse acerca de la lesión de Alexander Zverev en semifinales. “No es fácil ni bonito ver lo que ha pasado. Solo puedo decir que espero que no sea tan malo, espero que solo sea una torcedura normal, no una rotura. Ha sido un partido muy muy duro”, señaló.

“Somos colegas, hemos entrenado juntos mucho tiempo. Pero claro, para mí es un sueño estar en la final pero no es la mejor forma. Si eres humano solo puedes sentirte mal por cómo ha pasado”, agregó.

Rafael Nadal y la vez que se le diagnosticó su lesión

El tenista español confesó que se le diagnosticó la enfermedad en 2005 cuando ganó el Open de Madrid. “Después de ganar el Masters me levanté cojo. Yo tenía una pequeña enfermedad del escafoides, que era más fino por un lado, y se partió. Pasé unos meses complicados, fuimos a diferentes médicos, algunos me dijeron que no creían que podría volver a jugar a una intensidad alta”, confesó en noviembre de 2020 en el programa Mi casa es la tuya.

Por eso, el tenista mencionó que, desde ese entonces y por recomendación médica, juega con una plantilla que le desvía el punto de apoyo. Sin embargo, eso también le ha generado dolor en las rodillas, caderas y espaldas.