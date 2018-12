Rafael Nadal: "No tengo ningún miedo a la retirada y espero que no sea pronto"

Rafael Nadal indicó hoy que no tendrá "ningún miedo" cuando le toque retirarse. Eso sí, dijo que espera que "no sea pronto".

"No le tengo ningún miedo a la retirada. Será un cambio dentro de mi vida, pero no me veo ahora mismo en mi situación. Yo sabré, sentiré cuando llegue el momento. Ese momento no ha llegado y espero que no sea pronto", dijo en una entrevista.

El tenista español señaló no ve los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 "ni como meta ni como objetivo prioritario" en su carrera. Dicho certamen podría ser el último de su carrera

"He tenido la suerte de poder competir en plenitud de condiciones en dos olimpiadas. Me perdí la de Londres, en las de Río llegué justillo pero logré medalla y en Pekín también", recordó Nadal, de 32 años.

Actualmente en el casillero 2 del mundo y considerado el jugador de tenis más importante de su país, Nadal indicó que no cree que cuando pase a retiro se cree un vacío en el deporte de su país.

"Habrá otro Nadal, seguro, si lo he hecho yo lo harán otros y yo me considero normal" dijo antes de admitir que su carrera tenística "será difícil de poder igualar", aunque supone en un futuro llegará alguien que logre superarlo.

Víctima periódica de las lesiones, Nadal señaló que son parte de su vida y carrera.

"Cuando vienen los momentos complicados a nivel lesiones -añadió- siempre es momento de poner en una balanza todas las cosas y pesa mas lo positivo que me ha ocurrido que lo negativo, aunque he sido castigado en mi carrera mas que cualquier otro rival directo", reiteró