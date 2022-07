Rafael Nadal español anunció este jueves en conferencia de prensa que se retira de Wimbledon debido a una una lesión en el músculo abdominal. Pese a que intentó en los calentamientos, el tenista español optó por dar un paso al costado y Nick Kyrgios pasó a la final.

Una video, que publicó un usuario mediante las redes sociales, muestra que la ‘Fiera’ probó sus saques ante la presencia del doctor Cotorro. Sin embargo, el deportista manifestaba dolor en cada movimiento e incluso, expresó su frustración por no estar al 100 % en su estado físico.

Luego del entrenamiento, el tenista español se pronunció ante los medios de comunicación y explicó su situación: “Estuve todo el día pensando qué hacer, pero no tiene sentido seguir, que la lesión cada vez es peor. He tomado la decisión porque creo que así no puedo ganar partidos. No es que no pueda sacar bien, es también que no puedo hacer el movimiento normal para sacar”.

En la misma línea, ‘Rafa’ desveló que experimentó estos problemas desde hace unos días. “Lo tengo desde la semana pasada y he tenido momentos de todo. Ayer sacando con 3-1 noté que las cosas empezaban a ir peor, y ya sirviendo con 4-3 la cosa empezó a ponerse peor. Tuve que reducir la velocidad de saque y los movimientos para que no se empeorara mucho”, sostuvo.

Enseguida, Nadal lamentó marcharse del torneo en esas condiciones, pues consideró que estuvo realizando una gran campaña. De hecho, el español valoró que poseía chances de avanzar a la final del fin de semana. “Viendo al nivel al que estaba jugando creo que podría haber tenido alguna oportunidad ante Kyrgios”.

De otro lado, el deportista español admitió que evitará exponerse porque no quiere estar alejando de la actividad por un periodo largo. “No puedo arriesgar más aún y estar dos o tres meses fuera de las pistas. Es algo muy duro para mí y esta es mi decisión, tengo que vivir con ella. Estoy muy triste, no puedo decir otra cosa”, manifestó.