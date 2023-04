El alicaído y criticado, pero siempre querido fútbol peruano tendrá pronto su propio VAR. ¿Cómo? Así es, pero tranquilos, es con uve. La Comisión Nacional de Árbitros (Conar) ter-minó la primera etapa de formación de árbitros VAR (video assistant referee) como parte del aprendizaje para que el Perú reciba la certificación FIFA y pronto los árbitros peruanos puedan ser asistidos por las cámaras del VAR.

El VAR se comienza a probar desde 2012 en la liga holandesa y se crea con el objetivo de ayudar al árbitro principal a evitar errores graves y manifiestos durante el desarrollo de un partido. Han pasado más de 10 años, se ha implantado en muchas ligas del mundo y recién es tomado en cuenta para ser aplicado en nuestro principal torneo, el cual padece cada se-mana las inclemencias de muchos desafortunados arbitrajes.

La primera fase de capacitación contó con la asistencia de 36 jueces, de los cuales 24 son árbitros y 12 son árbitros asistentes. Ellos, durante casi un mes, se familiarizaron con la herramienta tecnológica. Es de esperarse que este medio año esté implementado y pueda comenzar a usarse en la Liga 1.

Mientras mantenemos nuestras dudas acerca de la gran eficacia del sistema, el Dr. Alberto Tejada, destacado ex árbitro internacional y expresidente de la Conar, nos dice que “lo perfecto es enemigo de lo bueno”.

“El VAR hipotéticamente vino para ayudar a los árbitros a ver elefantes y no hormigas. Cuando se quiere llevar esta tecnología para ver pequeñas cosas que van a suceder en un partido y tratar de ser perfectos, ahí cometemos el error”, explica el ex-FIFA. Entonces, claramente, a no confundir los conceptos de su uso.

¿MEJORARÁ EL ARBITRAJE PERUANO?

Pero cabe preguntarnos si el VAR, que aún es criticado en diversos torneos del mundo, servirá para mejorar el arbitraje en el fútbol peruano.

“Era imprescindible que ingrese. Es más, somos el penúltimo país en la región que está ingresando con el VAR y creo que se hace con muy poca inversión, lo cual va a hacer que todavía vayamos a ver vacíos en su implementación y errores que uno va a cuestionar”, explica Tejada.

Así las cosas, no parece ser un camino lleno de flores el que se viene. ¿Faltará inversión? ¿Faltarán cámaras? Mejor será curarnos en salud, señores de la Conar y de la FPF.

Y, hablando de VAR, cómo no recordar lo que ocurrió en aquel partido por las últimas eliminatorias, entre Perú y Uruguay, en Montevideo, cuando el inefable árbitro brasileño, Anderson Daronco, no quiso consultar, acercarse, ni mirar al VAR.

Todo ocurrió en aquella jugada tan polémica donde el portero uruguayo contuvo el balón dando uno o dos pasos traspasando la línea de gol de su portería. Allí donde Daronco tenía que ser no solo honesto sino demostrarlo yendo al VAR, se quedó estático y no se movió. Ante la duda era lo mínimo; para Daronco, no.

De lo ocurrido en aquella oportunidad, Tejada no elude la pregunta ni nos sanciona con amarilla.

“Debió ser sensible, no a lo que alguien le comentaba por el otro lado del audio. Uno simplemente puede ir a certificar. Era muy sencillo descomprimir eso, porque, cuando uno va a ver una cámara, más allá de que la gente entra en suspenso, debe saber que él está tomando una decisión”. De acuerdo, más allá de lo cobrado, Daronco hubiera demostrado interés por ser justo: yendo calmaba en gran parte los reclamos.

Sobre el VAR en referencia al fútbol peruano, Alberto Tejada nos asegura: “El VAR vino para quedarse y se quedó”.

Puede ser reiterativo, pero el fútbol peruano no solo mejorará por tener un buen VAR –que solo aportará si es bien implementado y bien dirigido–; crecerá con mejores campos para entrenar, con estadios presentables, con un planificado trabajo en menores y torneos competitivos. Son un conjunto de acciones que suman para un mismo objetivo.





