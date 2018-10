'Puma' Carranza sobre un posible de descenso la 'U': "Llorar no es de cobardes"

José 'Puma' Carranza, ídolo de Universitario de Deportes, en conversación con Líbero, se pronunció sobre un posible descenso del cuadro crema. El ex futbolista resaltó que la 'U' no se salvará solo por ser grande y el tema no debe ser tomado a la ligera.

“Estoy muy triste. Por ejemplo, Boys que tiene más hinchas que Cristal, y su gente presiona siempre, ya descendió. Municipal lo mismo. Vallejo con toda la plata que tiene también bajó. ¿Por qué no podría bajar la 'U' entonces? No hay que tomar a la ligera lo que nos está pasando. Es mi casa y me gustaría ayudar”, señaló Carranza.

Asimismo, el 'Puma' admitió que el descenso de Universitario sería muy doloroso para él y que lo tomaría como el fallecimiento de un ser querido.

"¿Qué pasa si la “U” desciende? Llorar no es de cobardes, pero es como si muriera un familiar. No podemos permitir eso. Los jugadores de la ‘U’ no pueden olvidarse de jugar al fútbol”, aseveró.