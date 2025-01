'Puma' Carranza incómodo por la posible llegada de Trauco a Alianza Lima: "Me he quedado impresionado"

El nombre de Miguel Trauco suena cada vez con más fuerza como refuerzo para Alianza Lima. El 'Genio' ya habría llegado a un acuerdo con el club blanquiazul y muchos se han ilusionado con la noticia. Sin embargo, no todos ven con buenos ojos esta posible transferencia.

José Luis ‘El Puma’ Carranza, figura histórica de Universitario de Deportes, no ocultó su incomodidad al enterarse de esta noticia. “Me incomoda un poco porque siempre ha sido un gran jugador, para mí, un crack. Puede jugar de volante, de ‘10’ porque tiene esa calidad, tiene buena pegada, entonces, ¿qué más puedo decir?”, declaró en el programa 'La Interna'.

Asimismo, recordó casos similares en el pasado, como el de Marko Ciurlizza, quien tras diferencias con la dirigencia de Universitario terminó en Alianza Lima, y el de Jairo Concha.

"Cada uno lo toma de forma profesional. Yo, por ejemplo, si la ‘U’ me da la oportunidad de irme y si no me quiere, soy un trabajador y respeto. Ciurlizza creo que tuvo un problema con la dirigencia y por eso se fue, ahí también se fue Esidio, pero uno respeta", agregó.

El ‘Puma’ también expresó su sorpresa de que Trauco, identificado con Universitario, optara por unirse a Alianza Lima en lugar de considerar ofertas de equipos de provincia. “Me he quedado así, impresionado porque vi que habían equipos como Cienciano u otros", finalizó.

