'Puma' Carranza disparó contra Ibáñez tras ser nombrado técnico de Perú: "Es una vergüenza"

El último jueves, una noticia causó sorpresa entre los hinchas de la selección peruana, pues Oscar Ibáñez fue anunciado como nuevo técnico de la blanquirroja. El hecho generó una ola de reacciones y una de las más ácidas fue la de José Luis Carranza, el 'Puma', exjugador de Universitario.

“Siempre lo he dicho directo, es lamentable. Esto es una rueda de amiguismo. Es una vergüenza para todos los entrenadores, los futbolistas. Van a poner a una persona que va a ser dirigida, le van a dar el equipo que tiene que jugar, van a manosear”, declaró en Trivu TV.

Cabe recordar que Carranza e Ibáñez fueron compañeros de equipo en el cuadro crema, alcanzando el tricampeonato de 1998, 1999 y el 2000. Esto no impidió que el 'Puma' dispare contra el exportero.

“Este (Óscar Ibañez) no tiene cara, es lo que siempre lo dije, nadie me lo va a cambiar. No creo que venga un técnico nuevo para estos cuatro últimos partidos. No creo", señaló.

Por otro lado, según el periodista Gustavo Peralta, Ibáñez podría solo ser entrenador de la selección peruana para las fechas ante Bolivia y Venezuela por eliminatorias.

“En las próximas semanas se conocerá al nuevo comando técnico que liderará el proyecto 2030. Faltan temas contractuales y contrato será por seis años. Va a ser de renombre. ¿Qué pasa con Óscar Ibáñez? Firmó para dirigir los seis partidos que restan. Sin embargo, está sujeto a todo. Si los resultados no se dan puede que el nuevo comando técnico adelanten y agarren la selección a mitad de año”, informó.

