PSG vs. Napoli: blooper entre Neymar y Edison Cavani que dejó al brasileño golpeado | VIDEO

A veces, tener tantos 'killers' no es sinónimo de efectividad. Neymar y Edison Cavani lo demostraron en el PSG vs. Napoli , válido por Champions League, cuando se estorbaron entre sí, no pudieron concretar una clara chance de gol y encima el brasileño terminó golpeado fuera de la cancha.

Recién había empezado el partido y PSG generó una buena jugada de ataque por derecha con Kylian Mbappé que sacó un centro al ras del piso hacia el área. Ahí, Neymar y Edison Cavani hicieron el mismo movimiento hacia adelante buscando el gol, pero la jugada terminó en un terrible blooper.

Lo peor que le pasó a PSG es que Neymar terminó arrojándose fuera de la cancha, por lo que el partido no pudo ser detenido y fueron algo de tres minutos los que el equipo de Tuchel tuvo que jugar con un hombre menos. Los médicos tuvieron que asistir al brasileño que recibió una patada involuntaria de su compañero.

PSG vs. Nápoli juegan por el primer lugar del grupo C donde los parisinos solo tienen tres puntos, mientras que los de Italia marchan invictos con un empate y un triunfo.

