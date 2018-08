PSG vs. Mónaco EN VIVO: el conjunto parisino gana 2-0 (7:00 am. EN VIVO ONLINE por ESPN 2) por la Supercopa de Francia. El duelo se realiza en la remota China y no cuenta con las estrellas Neymar ni Falcao.

Pero no todo es alegría para los hinchas de PSG y Mónaco en China porque las figuras de ambos conjuntos, el brasileño Neymar y el colombiano Radamel Falcao, respectivamente, no estarán en este partido. Ambos por haberse unido tarde a la pretemporada y por decisión de su entrenador.

Thomas Tuchel, entrenador del París Saint-Germain, declaró este viernes que no quiere "asumir el mínimo riesgo" con Neymar, que se incorporó a la pretemporada el último jueves. Situación similar que tienen Thiago Silva y Marquinhos, mundialistas en Rusia 2018 con la 'Canarinha'.



En tanto que en Mónaco, finalista en la Supercopa por haber acabado segundo en la Ligue 1, buscará cortar la racha de títulos que lleva cosechando el PSG: actual campeón de Liga, de Copa, de Copa de la Liga y de la Supercopa. Una dura tarea para el cuadro monegasco, que tampoco contará con su reciente fichaje, el ruso Golovin.



Una nueva temporada está por comenzar en Francia con este clásico de los últimos años que buscan ser sensación en Europa y que, este sábado en China, quieren dar el primer paso a un gran año.



PSG vs. Monaco: posibles alineaciones



PSG: Gianluiggi Buffon; Stanley Nsoki, Lass Diarra, Kevin Rimane; Christopher Nkunku, Giovanni Lo Celso, Marco Verratti, Adrien Rabiot, Layvin Kurzawa; Moussa Diaby, Ángel Di María.

DT: Thomas Tuchel



Mónaco: Diego Benaglio; Ronael Pierre-Gabriel, Kamil Glik, Jemerson, Julien Serrano; Yoeri Tielemans, Jean Aholou, Pelé; Ronny Lopes, Stevan Jovetic, Keita Baldé.

DT: Leonardo Jardim