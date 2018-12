PSG vs. Estrella Roja EN VIVO ONLINE | EN DIRECTO sigue el PSG vs. Estrella Roja por la fecha 6 del Grupo C de la Champions League 2018-19 en el estadio Rajko Mitic de Belgrado este martes desde las 21:00 horas (hora local, 3:00 p.m. hora peruana) y por transmisión de ESPN. Para ver fútbol en vivo como este encuentro, tienes distintas alternativas por servicio de streaming y canales de TV que te presentaremos a continuación.

A pesar de ser segundos del grupo con 8 puntos, los parisinos parecen sobre el papel los mejor situados para pasar a la siguiente ronda al visitar Belgrado en la fecha decisiva para enfrentarse al Estrella Roja, último de la llave con cuatro unidades. Sigue el minuto a minuto, estadísticas, incidencias, goles, entrevistas y resultados del cotejo que definirá posiciones en la Champions League.

El PSG se clasificará ganando a los serbios pero también le vale la derrota siempre y cuando los ingleses no ganen al Nápoles. Estrella Roja, en tanto, busca la clasificación a la Europa League, lo que le hará complicada la tarea al equipo francés que llevó a Neymar a Serbia para jugarse la clasificación.

La formación francesa, descansada tras el aplazamiento de su partido del fin de semana contra el Montpellier por las protestas de los "chalecos amarillos" en Francia, podrá contar en principio con la presencia del astro brasileño Neymar, tocado en el aductor derecho.

Sin embargo, el conjunto dirigido por el alemán Thomas Tuchel no debe confiarse, pues el Estrella Roja ya venció en el 'Marakana' a los 'Reds' por 2-0.

PSG vs. Estrella Roja: probables alineaciones



Estrella Roja : Borjan; Stojković, Rodić, Babić, Degenek; Jovancić, Jovičić, Srnić, Marin, Ben; Boakye.



PSG: Buffon; Thiago Silva, Marquinhos, Kimpembe; Bernat, Draxler, Verratti, Di Maria; Mbappé Cavani, Neymar



Con información de AFP