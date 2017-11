Las promesas que tienen que ser cumplidas ahora que Perú va al Mundial

Por fin este miércoles la selección peruana logró su clasificación al Mundial de Rusia 2018 y con eso llegaron las alegrías y celebraciones, pero no solo eso, también llegó la hora de que personajes, incrédulos o no, cumplan con las promesas que pactaron antes del partido.

El Congreso, durante el comienzo de semana se convirtió en un centro de promesas. Kenji Fujimori, por ejemplo, dijo en la revista Somos que se lanzaría de un paracaídas. Ahora, al hijo del ex presidente solo le queda cumplir.

Continuando con Fuerza Popular, Héctor Becerril prometió que ya no volvería a pelear con su colega Yonhy Lescano (Acción Popular). Ellos, en lo que va de la legislatura, han protagonizado serias discusiones, incluso llegando a lanzarse serios adjetivos.

Pero todo hace indicar que las broncas terminarán, por lo menos así lo ha anunciado Becerril.

Lezcano yo cumplo mi palabra,puedes hablar lo que quieras jamás te contestaré el Perú bien vale este sacrificio ¡ Arriba PERU Carajo ! — HÉCTOR BECERRIL R. (@hectorbecerrilr) 16 de noviembre de 2017

El primer vicepresidente del Congreso, Mario Mantilla, también se animó a lanzar una promesa. Dijo que “si vamos al Mundial, yo, como quiero bajar de peso, voy a dar 5 vueltas a la plaza Bolívar, con todo mi equipo de la vicepresidencia del Congreso”.

En el mismo tono, el legislador de Peruanos por el Kambio, Alberto de Belaunde, dijo que de ir a Rusia cantaría con sus colegas de diferentes bancadas el himno del Mundial. Difícil tarea la que tendrá que cumplir ahora el congresista.

Saliendo del Congreso, también otros personajes se animaron a hacer sus promesas. La más pintoresca sin duda fue de Veronica Linares y Federico Salazar, quienes dijeron que si clasificábamos a Rusia invertirían papeles para vestirse el uno como el otro.

Por lo pronto, la pareja televisiva ya anunció que este viernes pagará su apuesta, así que a esperar el noticiero de América.

La cantante criolla Bartola también dijo a Somos que de vencer a Nueva Zelanda prometía caminar por 30 minutos cantando. Lo mismo prometió Mathias Brivio, con la diferencia que lo hará "bastante ventilado".