Jorge Sampaoli, actual seleccionador de Argentina y ex estratega de Chile, advirtió con anticipación que la Roja podría quedarse fuera de Rusia 2018 por la falta de compromiso de sus protagonistas.

"Si seguimos así y no realizamos cambios profundos es difícil que Chile llegue al Mundial de Rusia", destacó el popular 'Hombrecito' a radio Agricultura en el año 2015, antes del fracaso chileno en las Eliminatorias, consignó EFE.

Los "cambios" referidos por el técnico argentino, están relacionados con la disciplina. "Hay jugadores que ya no dan el tono. A Edú (Eduardo Vargas) cada vez que lo veo está peor que antes. Mati (Matías Fernández) ya no da el nivel en que quiero que juegue la selección, (Mauricio) Pinilla sólo piensa en las fiestas cuando lo nomino", añadió en ese entonces.

"Ninguno de ellos está para enfrentar una Eliminatoria como la que tenemos por delante", sentenció Sampaoli, quien también se refirió al 'Rey Arturo'.

Sobre Arturo Vidal, siempre criticado por sus actitudes, el DT indicó: "Le gusta tomar y no se controla. Cuando veníamos en el avión de vuelta de Lima, me fue a preguntar si podía abrir una cerveza que había comprado en el aeropuerto. Le dije que no, que venían dirigentes y otras personas. Igual él y otros se consiguieron una botella de whisky".