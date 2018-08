Presidente del Bayern Munich criticó al VAR y menospreció a los árbitros peruanos

Uli Hoeness, presidente del Bayern Munich, arremetió contra el Sistema de Videoarbitraje (VAR) en la Bundesliga, medida que no viene funcionando de manera correcta para el directivo bávaro.

En la primera fecha de la temporada 2018-19, que protagonizó el Bayern Múnich contra el Hoffenheim, existieron decisiones muy polémicas a partir de las determinaciones del VAR.



Dichas sanciones enfadaron mucho al titular del Bayern Múnich, quien dijo -en un tono despectivo- que hasta los árbitros peruanos manejan mejor el VAR. Caso bastante curioso, porque ningún juez de ese país ha utilizado -hasta el momento- el sistema mencionado de manera oficial. Ni siquiera en el Mundial, como lo expuso Hoeness.

"Incluso la FIFA, que suele tener procesos más lentos, demostró en la Copa del Mundo que puedes tener buenos arbitrajes con jueces peruanos, jamaicanos y tailandeses. No entiendo por qué no funciona en Alemania", señaló en conferencia de prensa.



La declaración de Uli Hoeness causó bastante asombro entre los reporteros presentes, quienes tomaron esa frase como desafortunada y fuera de lugar.

El mandamás del Bayern Múnich no lo sintió así y siguió reprochando la utilización del VAR: "Es una payasada. Los partidos van a durar dos horas en el futuro".



No es la primera vez que Hoeness tiene palabras poco amables con personajes ligados con el fútbol. Hace un mes atacó a Mesut Özil. "Su Mundial fue una mierda. "Me alegro de que el fantasma se haya acabado. Lleva años jugando sucio. No ha dado batalla desde el Mundial de 2014", sentenció.