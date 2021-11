El Colectivo Down Perú, miembro de la Federación Internacional de Fútbol de Atletas con Síndrome de Down (FIFDS), presentó la mascota oficial de la “3ra Copa Del Mundo de Futsal Down – Lima 2022″ que está inspirado y representado por el Colibrí Maravilloso, ave endémico de la cuenca del río Utcubamba, en la selva alta del norte del Perú.

La organización tomó la decisión de tenerlo como mascota de la 3ra Copa Del Mundo de Futsal Down – Lima 2022, no sólo por ser considerado el colibrí más hermoso y único en el mundo, sino además por estar en peligro de extinción y porque simboliza la llegada de buenas noticias, haciendo que todo a su alrededor se sienta lleno de magia y amor.

Al respecto, la Fundadora y Presidente de Colectivo Down Perú, Gissely Álvarado, destacó: “Estamos muy contentos de tener una mascota representado por el Colibrí Maravilloso, que además de ser un ave representativo de nuestro país corre el riesgo de extinción. Por lo tanto, quisimos tener como símbolo a este ser mágico, que cambia la vida de las personas que están a su alrededor; un ser único que a pesar de las adversidades tiene el coraje y lucha por hacerse un espacio en su habitad, que también son características que representan a nuestro colectivo e integrantes de nuestra selección, que estamos seguros harán un excelente papel”.

La “3ra Copa Del Mundo de Futsal Down – Lima 2022″ se desarrollará del 01 al 10 de abril del próximo año y donde se espera la participación de países como Argentina, Brasil, Chile, Estados Unidos, Italia, México, Portugal, Turquía, Guatemala, Uruguay y Venezuela.

La primera Copa Del Mundo de Futsal Down se jugó el 2016 en Italia, el 2019 en Riberâo Preto, Brasil y el 2022 Perú será sede de esta importante competencia. El evento deportivo contará con el apoyo de la Federación Peruana de Futbol, quienes contribuirán con temas logísticos, uniformes, balones para entrenamiento, entre otros. Asimismo, está la Municipalidad de Lima Metropolitana, la Universidad de Lima y otras entidades privadas.

Colectivo Down Perú es una Organización sin fines de lucro, creada en el 2017 e integrada por familiares de personas con síndrome de Down. Fue constituida con la finalidad de mejorar la calidad de vida de las personas con esta condición y comprometida con la promoción de una sociedad justa, inclusiva e igualdad de oportunidades para todos y todas.

Desde hace 4 años, la organización, cuenta con la primera escuela gratuita deportiva para personas con síndrome de Down en Perú, Empate 21; la cual es una franquicia gratuita cedida por la Fundación Empate de Córdoba, Argentina. De la escuela deportiva salió la primera selección de futsal que nos representó en el 2019 en la 2da Copa Mundial de Futsal Down en Riberâo Preto, Brasil.

Cabe destacar que la organización está abierta a todas las personas que quieran apoyar el evento de manera desinteresada y de distintas formas, para contribuir a esta noble labor. Los interesados pueden comunicarse con Colectivo Down Perú.

