El premier Alberto Otárola se pronunció tras ser involucrado en el apagón ocurrido tras el pitazo final de la segunda final de la Liga 1, que se llevó a cabo en el estadio Alejandro Villanueva ‘Matute’ , y que perjudicó la celebración de Universitario de Deportes como el actual campeón 2023.

Otárola, hincha confeso de Alianza Lima, reconoció que asistió al estadio de La Victoria para presenciar el encuentro, pero que no tuvo ninguna injerencia en la decisión de apagar las luces del recinto al finalizar el partido que consagró a Universitario como el actual campeón, según informa Expreso.

“Yo he ido como cualquier hincha a ver el partido de mi equipo. Yo fui a ver el fútbol, me encontré con los dirigentes de Alianza, efectivamente, al inicio y no los volví a ver. Pueden preguntar a quién quiera, a los dirigentes, al electricista, a los aguateros, a los jugadores, yo no he tenido ninguna intervención en ese tema”, señaló.

Como se sabe, el premier ha sido involucrado en las decisiones que llevaron a que dirigentes del club íntimo apagaran las luces del estadio con el pitazo final del encuentro y que ha causado gran revuelo en el mundo deportivo.

Esta decisión le ha costado caro al club Alianza Lima, al que se le han abierto una serie de investigación y sobre el que caerán sanciones deportivas por este hecho. Además, las cabezas del proyecto fallido también tuvieron que dejar su cargo de inmediato.





Lista de renuncias en Alianza:

José Sabogal (administrador temporal)

Diego Montoya (gerente de marketing)

José Bellina (gerente deportivo)

Mauricio Larriera (técnico)





