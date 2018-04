José Mourinho , estratega del Manchester United , reconoció este domingo que la superioridad del City en la Premier League tras la consagración de los 'cityzens', gracias a la derrota de sus dirigidos ante West Bromwich.

La caída del equipo comandado por el técnico lusitano en Old Trafford generó la celebración anticipada de los celestes; sin embargo, 'Mou' aclaró que el clásico rival de la ciudad "ha ganado porque ha jugado mejor que nadie, porque ayer derrotó al Tottenham y porque sólo ha perdido dos partidos esta temporada".

"No es justo decir que el United le ha regalado el título; el United no le ha regalado nada", destacó el polémico DT de los 'Red Devils'. "No hay que poner excusas. El City es el campeón merecido", agregó.

En tanto, sobre la discreta presentación de los suyos, Mourinho realizó una contundente autocrítica. "Nos ganaron con justicia. Esta tarde fuimos los maestros de la complicación y los jugadores parecía que no querían jugar fácil, todo se hacía dando un toque más, un giro más, sin continuidad ni fluidez", señaló el portugués en comunicación con Sky Sports.

"Los futbolistas estaban demasiado cómodos, demasiado relajados. Lo conozco, lo huelo y tengo esa experiencia para verlo. Yo no soy así: he ganado ocho títulos de liga en mi carrera y no pierdo la cabeza por haber derrotado al City en un partido que solo contaba tres puntos. Muchos de mis jugadores pensaron que ganar al City era lo máximo. Yo he ganado mucho en mi carrera para pensar así", sentenció José Mourinho.