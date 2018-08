La mitad de los clubes de la Premier League pueden jugar en un estadio vacío y aún así obtener beneficios, reveló este martes un estudio de la BBC basado en las cifras de la temporada 2016-2017: debido a los derechos de retransmisión récord (9.300 millones de euros en el periodo 2016-2019) las entradas vendidas en las taquillas representaron solamente una quinta parte de los ingresos de la temporada pasada.

La gran mayoría de los clubes ingleses pueden, por lo tanto "prescindir de su público para generar beneficios", estima Bob Wilson, especialista en la economía del fútbol. "Cuando la Premier League te paga 120 millones de libras (134 millones de euros) por dar patadas al balón, puedes jugar en un estadio vacío si lo necesitas", analiza el profesor de la universidad de Sheffield Hallam.

"La estructura de ganancias de estos clubes ahora debe mantenerse", añade, mientras que el total de los derechos de TV (derechos domésticos e internacionales) por el periodo 2019-2022 debería alcanzar sumas equivalentes al acuerdo actual.

Interrogado por la BBC, el presidente de la Federación de aficionados (FSF) Malcolm Clarke, insistió en que los clubes no se deben olvidar de sus aficionados. Según él, las cadenas británicas Sky Sports y BT Sport no estarían dispuestas a pagar tanto si el ambiente en los estadios no fuera bueno. "La razón por la cual ellos pueden obtener contratos de TV tan lucrativos es que en el producto final, hay la multitud, el ruido, los aficionados rivales, el ambiente. (...) ¿No resultaría aburrido ver un partido de la Premier League en un estadio vacío?".

A raíz la investigación de la BBC, la Premier League reaccionó, indicando que se han realizado esfuerzos para alentar a los aficionados a asistir a los partidos, incluyendo la aplicación de un límite de 30 libras (34 euros o 125 soles) para las entradas.

"El fútbol de alta calidad practicado por los equipos, combinado con el compromiso de los seguidores, llevó a una tasa de ocupación a los estadios extremadamente elevada del 96% la pasada campaña en la Premier League", señaló la PL en un comunicado.