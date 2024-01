Carlos Zambrano se presentó en el programa FUTMAX League y habló sobre su futuro futbolístico, luego de que se formalizara su salida de Alianza Lima. El defensa confirmó que rechazó la oferta del equipo argentino Lanús, pues le interesa una propuesta del fútbol uruguayo.

“Gracias a Dios me han salido ofertas, dos equipos de argentina, pero rechacé a uno: Lanús, no estaba muy de acuerdo con esa opción. Pero fuera de esas opciones, la que más me interesa es de Uruguay, ya van a saber el por qué, juega Copa Libertadores”, dijo.

🔥 Carlos Zambrano revela que rechazó una oferta de Lanús y espera unirse a un equipo de Uruguay



"Es un equipo que juega Copa Libertadores", aseguró el 'Káiser'



Como se recuerda, los equipos uruguayos que están clasificados a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2024 son: Liverpool y Peñarol. Nacional y Defensor Sporting están clasificados a la segunda fase previa y primera fase previa, respectivamente.

Por otro lado, el ‘Káiser’ descartó volver al fútbol argentino, asegurando que no es una opción ahora, a pesar de las ofertas que le presentaron.





